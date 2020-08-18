Фотограф поймал певицу Аллу Пугачеву в не самый лучший момент - снимок произвел фурор

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм режиссер, фотограф и лучший друг российских звезд Роман Родин опубликовал любопытный архивный снимок, на котором Примадонна находится на сцене с артистом Максом Покровским.

"Доброе утро. Мой праздник прошёл. Вернёмся к воспоминаниям. 1997 год. У вас ногу не свело? А вот у нашей примадонны ещё как! Представляю вам мой классный раритетный кадр танцующей Аллы с Максом Покровским!!! ##жизньзвезд #аллапугачева #романродин1959 #romanrodin1959", - говорится в подписи к кадру.

На снимке Алла Борисовна в традиционном для тех лет балахоне и чулках расставила широко ноги и чуть присела. В этот же момент она с силой ухватилась рукой за свои волосы - выражение лица артистки бесценно.

Пользователи кинулись с жаром комментировать это уникальное фото:

"На Ревву немного тут похож))"

"Сюрприз для Аллы 15 апреля 1997 год"

"Аллусечка!❤️ Ну почему она опять с человеком с этим именем?"

"Какая отвратительная фотография! Ужас! Как можно было так по-уродски сфотографировать Пугачеву?"

"Господи-боже, разве можно Примадонну показывать не в лучшем свете? Так раскорячилась. Ужас!"

Ранее мы сообщали, на фан-странице Лизы Галкиной в Инстаграм опубликовали архивный кадр с Примадонной. На фото всеми любимой звезде около 40 лет, но ее трудно узнать на этом снимке. Судя по всему, артистка переборщила с гримом или косметикой. Ее лицо сильно побелело, а черные глаза выглядели слишком неестественно.

«Отфотошопили до неузнаваемости!», «Ужас», «Это Алегрова?», «Распутина», - отреагировали пользователи.

Напомним, что счастливую Пугачеву осадили за фото с Галкиным в молодежном платье: «Жила бы на пенсию…».

Как сообщала Politeka, дети Галкина и Пугачевой изумили выходками в доме, пришлось вызывать помощь: "Можно билеты продавать".

Также Politeka писала, что в сети выдали скандальную правду о родстве дочек Пугачевой: «Как они могут быть похожи, если…».