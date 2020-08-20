Примадонна обескуражила пользователей внезапным фото

Как передает Рoliteka.net, 71-летняя певица Алла Пугачева, жена юмориста Максима Галкина, поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото дочки Лизы, обработанном в специальном приложении, которое "состаривает".

Так, Алла Борисовна представила публике ту же Лизу, только на десять лет старше, то есть якобы в 16-летнем возрасте. С экранов смотрит милая белокурая девочка с ярким макияжем и точеными чертами лица.

"Лизочка через лет 10😍 #елизаветагалкина", - подписала кадр Пугачева.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, не все остались в восторге. Одни сравнили девочку с "живой куклой", другие упомянули в комментариях дочь экс-супруга Примадонны Филиппа Киркорова, тоже появившуюся на свет с помощью суррогатного материнства, - мол, Алла-Виктория красивее. А третьи попросили артистку не торопить события.

"Куколка просто 😍"

"Вау, барби🤩"

"Аллу Борисовну перещеголяла - красавочка растет💋 "



"Дай бог чтоб такой и была красавицей!!!"

"Что торопите события..👍👍👍)"

"Живая кукла Барби!🔥"

"Это будет шедевр,но через 10 лет,а сейчас милая девочка❤️❤️❤️"

"Что вы творите с ребенком алла виктория настоящая красавица но филипп ведет себя скромно"

"Как говорится вилами по воде писано будем ждать ну красавица будет губки папины😮😍"

"Через десять лет ребёнок будет похож на фотошопную девочку с макияжем? За что вы так ребёнка?"

Ранее мы сообщали, фото Пугачевой в коротком черном платье и такого же цвета гольфах наделало шума. Видимо, певица окончательно наплевала на свой возраст, без тени смущения показывая себя в мини.

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