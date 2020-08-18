Знаменитый советский поэт-песенник, сценарист, родственник лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака Борис Пургалин (настоящая фамилия – Пастернак) найден мертвым в Москве

Борису Пургалину было 84 года.

Как пишут СМИ, писатель покончил жизнь самоубийством – якобы он выпрыгнул из окна больничной палаты на 8 этаже.

Утром 18 августа его тело нашли на территории Федерального научно-клинического центра в Москве, где Пургалин находился на лечении.

Официальную причину назовут после проведения экспертизы.

Борис Пургалин приходится родственником знаменитому поэту Борису Пастернаку. Поэтому, ему пришлось взять псевдоним Пургалин, чтобы избежать путаницы.

Борис Пургалин является автором популярного телешоу "Бенефис", текстов песен к фильму "Только в мюзик-холле". Поет сотрудничал с Владимиром Пресняковым, Анатолием Кальварским и другими композиторами. Наиболее известную его песню "Самовар" исполнял актер Николай Караченцов. Также Пургалин был автором сценариев телевизионных "Голубых огоньков".

Отметим, Пугралин написал много песен для примадонны российской сцены Аллы Пугачевой. В частности он является автором текстов к таким композициям, как "Волшебный фонарь", "Парад-алле", "Рыжий клоун", "Чудаки", "Кабриолет" и другим.

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