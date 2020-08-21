Российская актриса Кристина Асмус всегда выглядит безупречно, а иногда помогают ей в этом деловые костюмы
Красотка завоевала огромную любовь после выхода сериала "Интерны", где Кристина исполнила роль скромницы Вари, передает Politeka.net.
После этого последовало несколько запоминающихся ролей в кино, в том числе в скандальном фильме "Текст". Асмус исполнила роль девушки одного из героев. Звезда изобразила секс с коллегой настолько натурально, что до сих пор люди гадают о его подлинности.
Впрочем, несмотря на все разговоры о своей личности, Кристина никогда не унывает и остается верна своему стилю во всем, в частности, и в одежде.
Артистка нередко выбирает классические луки, и, стоит отметить, ей они очень идут. Давайте посмотрим на несколько самых удачных нарядов Кристины.
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Розовый брючный костюм, серебряные лодочки и аккуратная укладка - Кристина сама женственность.
Стильные клетчатые жакет и юбочка - шикарное сочетание.
В таком жакете неброского цвета выглядишь всегда идеально, чем бы не занимался.
Красный брючный костюм с черными босоножками на шпильках отлично дополнил макияж с акцентом на губы - будто горячая секретарша.
А в таком летнем образе можно и на прогулку с дочерью.
Элегантный костюм серого оттенка дополнен спортивной обувью - очень модное сочетание.
Напомним, Кристина Асмус поделилась ярким снимком со съемок фильма «Джон», рассказав, что сейчас ежедневно находится на съемках в Геленджике.
Несмотря на то, что фото было весьма невинным, под фото у Кристины развернулась настоящая дискуссия о том, что она расходится с мужем, Гариком Харламовым.
Напомним, что скандальная Асмус после развода с Харламовым сбежала на курорт с Охлобыстиным: «Этот месяц будет незабываем».
Также Politeka писала, что Харламов после развода с Асмус померился "богатствами" с известными музыкантами: "У тебя самый маленький".
Как сообщала Politeka, Асмус ошеломила яркой внешностью на курорте, сеть кипит: «Вот что развод делает с людьми».