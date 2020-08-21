40-річна українська актриса Ольга Куриленко, що стала зіркою Голлівуду після участі у фільмі про Джеймса Бонда, збентежила відвертим знімком

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на яхті в спокусливому образі і не менш спокусливій позі.

Так, Ольга з мокрим волоссям і в сонцезахисних окулярах продемонструвала струнку фігуру в бікіні леопардового забарвлення. Красуня витончено зігнулася, піднявши руки вгору і вип'ятавши свою "п'яту точку".

"Щасливої п'ятниці всім!",- підписала фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро нагородивши актрису компліментами.

"Чудово виглядаєш 👌"

"Карколомна крихітко 💕"

"Я впевнений, що ви чули всілякі компліменти у світі. Я просто скажу "того ж самого" і бажаю вам щасливої п'ятниці❤️"

"Класний купальник 👙 😉 😉 "

"Моя улюблена актриса і модель!"

"Шикарна красуня 💋"

"Ви схожі на дівчину з "Бонда"... 😍😂"

"Вау, п'ятниця стала так набагато краще !! Красиво �🔥�"

"Я в шоці у тебе класна фігура 👅 🔥 "

"Смертельно небезпечна дівчинка 🙏 💚 "

Раніше ми повідомляли, Куриленко показала своє обличчя без макіяжу. Актриса зняла себе крупним планом, з посмішкою і теплотою в очах глянувши в камеру.

"Щасливого горбатого дня", - побажала Ольга. Справа в тому, що в деяких країнах третій день тижня називається "горбатим". Це середина тижня, коли потрібно подолати всі труднощі, щоб потім зі спокійною совістю з нетерпінням чекати вихідних.

Нагадаємо, що 40-річна Ольга Куриленко вразила фігурою в бікіні: "це вже перебір».

Як раніше повідомляла Politeka, Ольга Куриленко виставила напоказ розкішне тіло в бікіні: "Чертовски чудова...".

Також Politeka інформувала, що Куриленко спокусила величезним вирізом, груди ось-ось випаде:»підступна лисиця".