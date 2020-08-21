40-річна українська актриса Ольга Куриленко, що стала зіркою Голлівуду після участі у фільмі про Джеймса Бонда, збентежила відвертим знімком
Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на яхті в спокусливому образі і не менш спокусливій позі.
Так, Ольга з мокрим волоссям і в сонцезахисних окулярах продемонструвала струнку фігуру в бікіні леопардового забарвлення. Красуня витончено зігнулася, піднявши руки вгору і вип'ятавши свою "п'яту точку".
"Щасливої п'ятниці всім!",- підписала фото зірка.
Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро нагородивши актрису компліментами.
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"Чудово виглядаєш 👌"
"Карколомна крихітко 💕"
"Я впевнений, що ви чули всілякі компліменти у світі. Я просто скажу "того ж самого" і бажаю вам щасливої п'ятниці❤️"
"Класний купальник 👙 😉 😉 "
"Моя улюблена актриса і модель!"
"Шикарна красуня 💋"
"Ви схожі на дівчину з "Бонда"... 😍😂"
"Вау, п'ятниця стала так набагато краще !! Красиво �🔥�"
"Я в шоці у тебе класна фігура 👅 🔥 "
"Смертельно небезпечна дівчинка 🙏 💚 "
Раніше ми повідомляли, Куриленко показала своє обличчя без макіяжу. Актриса зняла себе крупним планом, з посмішкою і теплотою в очах глянувши в камеру.
"Щасливого горбатого дня", - побажала Ольга. Справа в тому, що в деяких країнах третій день тижня називається "горбатим". Це середина тижня, коли потрібно подолати всі труднощі, щоб потім зі спокійною совістю з нетерпінням чекати вихідних.
Нагадаємо, що 40-річна Ольга Куриленко вразила фігурою в бікіні: "це вже перебір».
Як раніше повідомляла Politeka, Ольга Куриленко виставила напоказ розкішне тіло в бікіні: "Чертовски чудова...".
Також Politeka інформувала, що Куриленко спокусила величезним вирізом, груди ось-ось випаде:»підступна лисиця".