40-летняя популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, решила продемонстрировать натуральную красоту

Звезда опубликовала интересное фото в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Стоит отметить, что красотка не стесняется своей внешности без косметики и уже неоднократно баловала фанатов подобными кадрами.

Примерно час назад Ольга опубликовала снимок с "голым" лицом. Актриса отдыхала на мягкой подушке.

Куриленко улыбалась и смотрела в камеру. При этом ее волосы были распущенными и ими игрался ветер.

"Счастливого горбатого дня", - подписала фото звезда.

Стоит отметить, что в некоторых странах третий день недели называется "горбатым". Это середина недели, когда нужно преодолеть все трудности, чтобы потом со спокойной совестью с нетерпением ждать выходных.

За полчаса пост Куриленко собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Ольга, восхищаюсь Вами и горжусь , что вы из России, талантливая, простая и просто красотка 😍", "Красавица Ольга!!) каждый раз удивляешь) тебе огромный привет , надеюсь когда-нибудь прочитаешь)", "Киношникам нравится мир иллюзий)", "С преображением господним вас", "Вы бесподобно красивая...", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко предстала в лифчике со змеиным принтом и поясками чуть ниже груди. Небольшие прелести в столь смелом купальнике смотрелись великолепно.

Несколько поясков под грудью подчеркнули стройность известной модели. Звезда немного выгнулась, демонстрируя упругие ягодицы.

Напомним, что 40-летняя Ольга Куриленко поразила фигурой в бикини: «Это уже перебор».

Как ранее сообщала Politeka, Ольга Куриленко выставила напоказ роскошное тело в бикини: "Чертовски великолепна...".

Также Politeka информировала, что Куриленко соблазнила огромным вырезом, грудь вот-вот выпадет: «Коварная лиса».