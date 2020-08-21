Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, вразила чарівним виглядом

На фото красуня позувала у вузькому топі і шортах. Дівчина стояла на доріжці біля дороги на тлі пальм. Кім без сорому показала свою підтягнуту фігуру, залишивши волосся розпущеним. Лі дивилася прямо в об'єктив камери, роблячи знімок досить пікантним. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо ти будеш готовий, тобі не потрібно готується. Готуюся до ранкового кардіо", - написала Кім.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Виглядаєш чертовски красиво і прекрасно", "навіть небо в захваті, воно прикрасило твій день", "шалено красива", "виглядаєш приголомшливо", "ти дуже сексуальна Наживо", " блін, виглядає свіжо і приголомшливо. Твоя фітнес-гра сила", "красива фігура", "ти моя улюблена", "струсни білок", " здорове тіло - здоровий дух. Добре, так тримати".

Ми писали, що відома модель Кім Лі показала себе в гарячому ракурсі.

На фото Кім позує в шкіряному топі і штанях. Красуня знімала себе зверху і демонструвала свій сміливий макіяж, демонструючи себе на радість фанатів в Інстаграм.

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