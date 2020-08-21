Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, сразила волшебным видом

На фото красотка позировала в узком топе и шортах. Девушка стояла на дорожке возле дороги на фоне пальм. Ким без стыда показала свою подтянутую фигуру, оставив волосы распущенными. Ли смотрела прямо в объектив камеры, делая снимок довольно пикантным. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если ты будешь готов, тебе не нужно готовится. Готовлюсь к утреннему кардио", - написала Ким.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Выглядишь чертовски красиво и прекрасно", "Даже небо в восторге, оно украсило твой день", "Безумно красивая", "Выглядишь потрясающе", "Ты очень сексуальная вживую", "Блин, выглядит свежо и потрясающе. Твоя фитнес-игра сила", "Красивая фигура", "Ты моя любимая", "Встряхни белок", "Здоровое тело - здоровый дух. Хорошо, так держать".

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На фото Ким позирует в кожаном топе и штанах. Красотка снимала себя сверху и демонстрировала свой смелый мейкап, демонстрируя себя на радость подписчиков в Инстаграм.

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