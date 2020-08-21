51-річна американська співачка і актриса Дженніфер Лопес розбурхала мережу несподіваним закликом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в вельми спокусливому образі, хоч і з серйозним виразом обличчя.

Так, Джей Ло позувала перед дзеркалом в білій футболці з принтом і такого ж кольору мініатюрних шортиках, блиснувши прекрасною фігурою.

У підписі до кадру артистка закликала шанувальників купити таку ж футболку, яка на ній, - всі кошти, за словами Лопес, підуть на допомогу постраждалим від вибуху в Бейруті (столиці Лівану).

"Разом ми будемо #RiseFromTheAshes. 🙏 🏼 Приєднуйтесь до мене і моїх дорогих друзів у допомозі жителям Бейрута, які так багато втратили в цій руйнівній трагедії. 100% прибутку від цієї футболки обмеженого випуску йдуть на підтримку зусиль благодійників, які знаходяться на місцях і відповідають за гуманітарні потреби жителів Бейрута. Приєднуйтесь до мене", - звернулася зірка.

Користувачі кинулися коментувати пост:

"Помолимося за Ліван 🙏 🏼 "

"Така чудова ❤️"

"Оуууу, королева, така чарівна 👑 🔥 "

"У тебе велике серце ♪ "

"Ти прекрасна людина!❤️🙌"

"Ти такий приголомшливий приклад для наслідування і натхнення"

"Поширюйте любов і будьте коханими❤ ️ ❤️❤️"

Раніше ми повідомляли, Дженніфер Лопес підкорила природною красою, виставивши фото в гримерці. Латиноамериканський ідол сиділа перед величезним дзеркалом, злегка подавшись вперед. На ній була тісна біла маєчка. Примітно, здається, що знаменитість "забула" надіти ліфчик, чим тільки додала кадру "перчинки".

Нагадавши, Джей Ло без ліфчика розстебнула блузу і засліпила красою

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