Красотка показала всю себя

Известная актриса и певица Дженнифер Лопес показала себя и рассказала об ожиданиях

На фото Дженнифер показалась в белой майке и чем-то желтом снизу. Красотка сидела в кресле, на котором висел халат, в гримерке. На столике возле Лопес можно увидеть планшет и различные косметические средства. Певица замерла в ожидании, когда рядом можно увидеть помощницу в маске, которая занималась подготовкой звезды к выступлению. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не хочу заставлять вас ждать слишком долго", - подписала фото Лопес.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков под кадром и написали комментарии:

"Лучшее фото, я хочу играть и встречаться", "Волосы, любовь не могу дождаться, мамочка", "Омг, она идет", "Боже, я вообще не могу дождаться", "Она лучшая певица в мире", "Так красиво внутри и снаружи. Горжусь, так взволнован", "Queen JLO", "Просто нереальная красотка, выглядит невероятно восхитительно".

Сообщалось, что легендарная американская актриса и певица Дженнифер Лопес восхитила роскошной фигурой на отдыхе.

«Ощущение пятницы», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Лопес позирует в тесном купальнике, который эффективно подчеркивает eе роскошную фигуру.

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