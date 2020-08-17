Жена украинского хореографа Влада Ямы Лиля показала себя и рассказала о настроении

На кадрах красотка показалась в белом топе и шортах. Звезда решила волосы собрать в хвост, которым крутила перед камерой. Загоревшая Лиля показывала себя перед камерой, соблазнительно двигая телом и пожирая глазами фанатом. На кадрах можно увидеть не только внешность жены Ямы, но и ее идеальный пресс. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как поднять себе настроение и самооценку?

Сделать красивый макияж(у меня работает)

Купить наряд, который давно нравился, но ты никак не решалась его купить.

потанцевать перед зеркалом и пококетничать с самой собой.

помечтать

вспомнить каких ты целей достигла за последнее время, от души похвалить себя и обязательно поставить новые.

улыбнуться себе.

написать хороший комментарий к посту, который ты сейчас читаешь", - написала Лиля.

Фанаты посмотрели ролик более двух тысяч раз и написали комментарии:

"Поддерживаю", "Вы суперская", "Прекрасная инструкция! И вы, солнечная и притягательная", "Выглядите прекрасно. Впрочем как всегда. Умничка. На вас всегда приятно смотреть. Хорошего дня", "Какой счастливый муж", "Лиля, Вы замечательная светлая девушка! Не превращайтесь в этих инста няшек, которые занимаются самолюбованием с губами в форме уточек (( Такими видео кишит весь Инстаграм", "Ого, даже очень!".

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