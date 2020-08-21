Стали відомі хороші новини, що стосуються сім'ї українського телеведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова

Як передає Politeka.net, молодша сестра шоумена Ангеліна Комарова поділилася яскравими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких продемонструвала помітно кругленький животик.

Так, вагітна дівчина влаштувала "кавунову" фотосесію в злитому смугастому купальнику. Ангеліна, яка не приховує свого щастя, позувала біля басейну.

"2020 для всієї планети - дуже важкий рік... Я - не виняток! Але є у мене і хороші новини, які відмінно видно на фото❤️ і не дивлячись на ситуацію в світі і моє особисте, нетипове, погане самопочуття, яке тривало цілих 3 місяці поспіль, очікування дива в цьому році радує кожен день☺ є експерти серед фоловерів? Як думаєте, диво - це хлопчик чи дівчинка?💙 💖 ",- поділилася в підписі сестра Дмитра. До речі, останній з 2019 року одружений на "Міс Україна 2016" Олександрі Кучеренко, у пари ще немає дітей.

Користувачі кинулися вітати майбутню матусю, а також гадати, хто ж у неї буде. Примітно, що у Ангеліни є брат Микола, з яким вони двійнята. Різниця у віці з Дмитром у них - 6 років.

"двійня буде👍"

"Ого 3 місяці і живіт такий великий мені здається що там двійня 👍 💕" - " на фото не 3 місяці) а двійня було б прикольно)"

"От красуня))) 💖"

"Вітаю!❤️ Чесно, здогадалася про ваше положення, судячи з відео в сторі (начебто кілька днів тому, а може і більше), ви були у вільній сукні, але животик був помітний ☺"

"Ого! Вітаю🤗 всі фото і сторіз були "стройненькими" і оба-на! Арбузик!!!"

"Та ладно!!! Коли встигла? 😱"

"Від щирого серця вітаю вас!! Дівчинка❤️❤️❤️"

"Вітаю! Мені здається буде хлопчик!💙"

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