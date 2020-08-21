Стали известны хорошие новости, касающиеся семьи украинского телеведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова

Как передает Politeka.net, младшая сестра шоумена Ангелина Комарова поделилась яркими фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала заметно округлившийся животик.

Так, беременная девушка устроила "арбузную" фотосессию в сдельном полосатом купальнике. Не скрывающая своего счастья Ангелина позировала у бассейна.

"2020 для всей планеты - очень тяжелый год... Я - не исключение! Но есть у меня и хорошие новости, которые отлично видно на фото❤️ И не смотря на ситуацию в мире и мое личное, нетипичное, плохое самочувствие, которое длилось целых 3 месяца подряд, ожидание чуда в этом году радует каждый день💛 ❓Есть эксперты в подписчиках? Как думаете, чудо - это мальчик или девочка?💙💖", - поделилась в подписи сестра Дмитрия. К слову, последний с 2019 года женат на "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко, у пары еще нет детей.

Пользователи кинулись поздравлять будущую мамочку, а также гадать, кто же у нее будет. Примечательно, что у Ангелины есть брат Николай, с которым они двойняшки. Разница в возрасте с Дмитрием у них - 6 лет.

"двойня будет👍"

"Ого 3 месяца и живот такой большой мне кажется што там двойня 👍💕" - "на фото не 3 месяца) а двойня было бы прикольно)"

"От красотка))) 💖"

"Поздравляю!❤️ Честно, догадалась о вашем положения, судя с видео в стори (вроде несколько дней назад, а может и больше), Вы были в свободном платье, но животик был заметен 😊"

"Ого! Поздравляю🤗 все фото и сториз были "стройненькими" и оба-на! Арбузик!!!"

"Та ладно!!! Когда успела? 😱"

"От всей души поздравляю вас!! Девочка❤️❤️❤️"

"Поздравляю! Мне кажется будет мальчик!💙"

Напомним, что фигуристая жена Комарова взбудоражила видом без белья прямо на работе: "Невозможно быть такой красивой"

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