Відома модель і колишній ангел "Victoria's Secret", а також Екс-подружка Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн захопила сміливими образами на обкладинці журналу
На фото красуня здалася в чорній спідниці і картатому піджаку. Тоні його розстебнула, показавши бюстгальтер, який під ним видно. Образ Гаррн доповнила стильним шарфом на шиї. Дівчина спокусливо вигнулася, а погляд відвела вниз. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому знімку красуня без білизни і в жовтій сукні. Тоні показала чудову ніжку, яка виднілася в величезному розрізі. Дівчина показала ще кілька нарядів на двох інших знімках.
"ELLE SPAIN", - підписала фото красуня, розповідаючи про свою фотосесію для обкладинки глянцевого журналу.
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Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:
"Прекрасно", "шалено красива", "Моя ікона", "дуже красиво", "Люблю всі ці фото", "Ти така класна", "подивися на себе з любов'ю, подивися з мого квітки і подивися на великі волосся", "Прекрасна Тоні, особливо, з хорошим настроєм", "неймовірно елегантна і красива", "Страшенно жарко".
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