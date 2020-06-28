Модель и бывшая пассия актера Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн, блеснула упругим телом в спортивном купальнике

Как передает Politeka.net , соответственный снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

На кадре девушка предстала в одном купальнике в паре, как уточнила она сама с милым блондином.

Поклонники Тони рассыпались лестными отзывами в ее адрес. Они называли ее "Удивительной", "Фантастической".

Ранее модель позировала в черном облегающем платье с глубоким декольте и золотыми пуговицами на рукавах.

Наряд обтянул красивую фигуру знаменитости, подчеркнув не только небольшую грудь, но и тонкую талию. На такую модель хочется постоянно смотреть и восхищаться.

Напомним, в мае 2013 года Ди Каприо завязал роман с моделью из Германии. Так получилось, что Тони стала четвертой из его подружек, которая рекламировала белье от «Victoria’s Secret». Девушка была младше актера на 18 лет, что его совершенно не смущало. Дело чуть не дошло до свадьбы, он яркая блондинка так и не смогла удержать завидного красавца. И в конце декабря 2014 года пара рассталась.

Напомним, что экс-невеста Ди Каприо с невинным видом показала себя топлес, Лео кусает локти: "Вот это тело!"

Как сообщала Politeka, модель "Victoria’s Secret" понежилась на песке в раскованной позе: "Это безумие".

Также Politeka писала, что модель "Victoria’s Secret" блеснула нереальным бюстом в крохотном бикини: "Ого, какие дыньки".







