Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски поділилася пікантним домашнім кадром

Дівчина любить природну красу, тому на її сторінці в соціальній мережі Instagram все більше кадрів, які демонструють її гідності в природному і природному вигляді. Без макіяжу і укладок Емілі з'являється як на публіці, так і вдома. І цей раз не став винятком.

Струнка модель вирішила показати свою фігуру у всій красі і підкреслила свої достоїнства одним простим білизною і досить коротеньким домашнім топом, під яким навіть не було ліфчика. Емілі захопила виглядом, адже позувала перед дзеркалом, давши можливість шанувальникам побачити себе з різних сторін.

"Звідки сорочка❤️", "чудово ❤ ️" « " виглядає як завжди супер😍 🔥❤️", «вау !!!!!!! я в шоці. Ти красива", "такий бадьорий вигляд", "це ципочка, яку я описав багато років тому з дивним пупком-Емілі", "я люблю твої фотографії", " красиве бікіні😍 😍"» «кращий прес всіх часів👏 😍", " ідеально«», «класна !!!!", "Коли будеш самим собою, розкривай краще", "нічого собі неймовірна красуня прямо тут", - написали користувачі.

Дівчина кожен день показує, як проводить час на пляжі, на прогулянці і вдома в самих різних образах.

Так, модель зазначає, що вона обережно доглядає за собою і отримує задоволення від того, що раз на місяць ходить в корейський спа. Вона проводить там деякий час, відвідує басейн і не боїться лежати голою поруч з іншими жінками. Їй подобаються скраби, тому вона не відмовляється від них у косметолога.

"Для мене важливо відчувати себе добре, коли ти поїв. Я люблю Бурякові соки і куркуму. Це так по-лос-анджелеськи, і тобі цього не уникнути. Але у мене немає тренера, і я не ходжу в тренажерний зал. Я довго гуляю зі своїми подругами. Це все. Я просто не одержимий фітнесом людина. Я безумовно вибиваюся з ряду в своїй галузі " - зазначає модель в Instagram.

Яскраве фото зірки, на якому вона позує в бікіні в горошок вразило шанувальників – струнка зірка захопила ідеально плоским животом.

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