Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поделилась пикантным домашним кадром

Девушка любит естественную красоту, поэтому на ее странице в социальной сети Инстаграм все больше кадров, которые демонстрируют ее достоинства в естественном и природном виде. Без макияжа и укладок Эмили появляется как на публике, так и дома. И этот раз не стал исключением.

Стройная модель решила показать свою фигуру во всей красе и подчеркнула свои достоинства одним простым бельем и довольно коротеньким домашним топом, под которым даже не было лифчика. Эмили восхитила видом, ведь позировала перед зеркалом, дав возможность поклонникам увидеть себя с разных сторон.

«Откуда рубашка ❤️», «Великолепно ❤️», «Выглядит как всегда супер😍🔥❤️», «Вау !!!!!!! я в шоке. Ты красивая», «Такой бодрый вид», «это цыпочка, которую я описал много лет назад со странным пупком – Эмили», «Я люблю твои фотографии», «Красивое бикини😍😍», «Лучший пресс всех времен 👏😍», «идеально 👏👏👏», «Классная !!!!», «Когда будешь самим собой, раскрывай лучшее», «Ничего себе невероятная красотка прямо здесь», - написали пользователи.

Девушка каждый день показывает, как проводит время на пляже, на прогулке и дома в самых разных образах.

Так, модель отмечает, что она осторожно ухаживает за собой и получает удовольствие от того, что раз в месяц ходит в корейский спа. Она проводит там некоторое время, посещает бассейн и не боится лежать голой рядом с другими женщинами. Ей нравятся скрабы, поэтому она не отказывается от них у косметолога.

«Для меня важно чувствовать себя хорошо, когда ты поел. Я люблю свекольные соки и куркуму. Это так по-лос-анджелесски, и тебе этого не избежать. Но у меня нет тренера, и я не хожу в тренажерный зал. Я долго гуляю со своими подругами. Это все. Я просто не одержимый фитнесом человек. Я определенно выбиваюсь из ряда в своей отрасли» - отмечает модель в Инстаграм.

Яркое фото звезды, на котором она позирует в бикини в горошек поразило поклонников – стройная звезда восхитила идеально плоским животом.

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