Максим Галкін і Алла Пугачова вразили милим сімейним відео

Як передає Politeka.net, ролик з'явився в Instagram на фан-сторінці, присвяченій Примадонні. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

На відео, Пугачова робить масаж своєму чоловікові і бурчить, а той жартівливо погрожує відправити її на заробітки, а вона називає себе "співаючої масажисткою".

У мережі захоплюються ніжним ставленням зіркових подружжя один до одного.

"Ось я завжди повторюю: талановита людина в даному випадку Алла Борисівна, талановита у всьому, і в медицині теж!! І правильно ж робить масаж: зверху вниз", "яка гордість що сама Алла робить масаж найщасливіша людина","обожнюю Вас і всю Вашу сім'ю !!!!! Ви просто класні», «які молодці", " так радісно дивитися на вашу сім'ю. Ви молодці. Безсумнівно, приклад", "так приємно дивитися на все це», "Ух, ти", "хлопці!!!! Ви супер👍 👍 👍 👍частіше радуйте нас !!!!!💖 », "Щоб у чоловіка голова не боліла" ,- пишуть в коментарях до відео.

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