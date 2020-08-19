Экс-судья украинского Х-фактора Сергей Соседов рассказал, за что Алла Пугачева невзлюбила Валентину Легкоступову

Музыкальный критик отметил, что вражда между легендарной артисткой и начинающей певицей возникла конце 80-х. Тогда Легкоступова прошла в финал конкурса «Юрмала», где познакомилась с Раймондом Паулсом и обратилась к нему за репертуаром.

По словам Соседова, Паулс отдал Легкоступовой песню, которая предназначалась для Пугачевой. Примадонна очень ревностно отнеслась к этому поступку.

«Паулс подарил ей песню на стихи Ильи Резника. Песня была написана для Пугачевой, но та сказала "Я спою ее позже". У нее была такая манера придерживать песни, ставить их в лист ожидания. А Вале нужен был репертуар», - рассказал Соседов.

Он отметил, что Легкоступова замечательно спела эту песню, она пошла на радио и звучала везде.

«И Пугачева потом взревновала к этому. Ревностно очень отнеслась, что Валя спела песню, которая ей предназначалась», - добавил Соседов.

Стоит отметить, что сама Пугачева тоже признавалась в интервью, что песня «Двое», которую спела Легкоступова, это единственная песня, "которую ей жалко". Артистка отметила, что работала над ней, но в итоге ее спела певица, которую «так и не знают толком».

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