Российская исполнительница Алла Пугачева вызвала фурор, появившись на публике в мини-платье

Как передает Politeka.net, фото появилось на фан-страничке певицы. Пугачева была одета в мини платье, которое обнажило ее стройные ножки. Сверху платье было объемное. Именно такие балахоны звезда носила долгое время. Примадонна шла, опустив глаза и о чем то задумавшись. На плече у нее висела сумка.

«Наша грация», - подписали фото поклонники.

За день пост собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях звезде стали писать неприятные отзывы, указывая на то, что в таком возрасте носить короткие платья неприлично.

«Трусы видно», «Я очень люблю её как певицу, но юбка нереально короткая, неприлично короткая», «Ну куда уж 70 с лишком и всё грация в мини», «Чем старее, тем юбка короче... смешно», «Чернослив в мини», - пишут пользователи сети.

Но нашлись и преданные поклонники, которые встали на защиту Пугачевой.

«Аллой можно только восхищаться», «Кому не нравится, зачем заходите, смотрите? Будьте добрее... Пугачева - легенда, прекрасная женщина, мама, жена, бабушка, она не заслуживает никаких осуждений», «Действительно все тётки как тётки А эта... В шортах, ещё и живет с молодым мужем, обнаглела!», «Такие ноги грех не показывать», - пишут люди.

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