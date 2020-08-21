Українська модель Міла Кузнєцова, відома своїм 13-м розміром грудей, підкорила публіку незвичайним відео

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала нові кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в розкішних нарядах, перевтілившись в гарячу американську реп-виконавицю Карді Бі (Cardi B). Міла за допомогою спеціального додатку нібито стала нею в одному з кліпів (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Кузнєцова в леопарді запаморочила голову шалено красивим декольте, що не могли не помітити її шанувальники. Користувачі засипали модель компліментами в коментарях:

"Ух ти як прикольно вийшло, шикарно 👍"

"Капець!! Ну яскраво і цікаво вийшло"

"Ви просто чудові 🤗 🤗 🤗і мені більше подобається коли ви брюнетка 👍 👍 👍"

"Мила, треба міняти зачіску🤗 😉❤️"

"Ахах, дуже навіть схоже, тільки колір шкіри трохи змінився"

"Вам дуже гарно брюнеткою😍не замислювалися змінти колір?"

"твоє обличчя в тілі Кайлі Дженнер виглядає чудово, шалено, але приголомшливо!"

"Я якщо чесно, то тільки по очах тебе впізнала 😍 😍 "

"Карді набагато гірше тебе виглядає. Ти ж просто диво як хороша. 😊"

Раніше ми повідомляли, Міла збентежила октровенним знімком на яхті. Модель продемонструвала рекордні форми в квітчастому бікіні і чорній з червоними трояндами накидці. Дівчина відчинила легку тканину, давши шанувальникам досхочу насолодитися своїми принадами.

"Красиве фото, і фон", "ти богиня", "тобі дуже йдуть кучерики, ти дивовижно дивишся", " Мила, ви чарівні", "Ух ты..навіть не впізнати..❤ ️ ❤ ️ ", "❤️ти Богиня !!!👏 ",- відреагували в коментарях.

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