Украинка с 13-м размером груди показала соблазнительный наряд, позируя у бассейна
Как сообщает Politeka.net, Мила Кузнецова известность получила благодаря пышному бюсту - 13 размера. Причем, это натуральная грудь, а не накачанная силиконом. Украинский зритель помнит Милу по проекту Модель XL. На шоу она заявляла, что мечтает реализовать себя в модельной сфере. У девушки много фотосессий в нижнем белье, а вот экспериментировать с ню-фотографиями она не решается.
Несколько часов назад она показала очередное яркое фото на своей странице в Instagram (чтобы увидеть фото прокрутите новость до конца).
В "Квартале 95" раскрыли любопытные подробности о Елене Кравец и Юзике: "Она ходила..."
Соблазнительная сестра Лободы в золотом платье затмила певицу, Брежнева не устояла: "Огонь, Светлана отдыхает!"
Помолодевшая Валюха из «Сватов» отгуляла свадьбу, фото семьи взорвало сеть: «Люблю вас всех»
ПриватБанк бросился блокировать деньги на счетах украинцев из-за нового закона: "Клиент должен пройти..."
Девушка позирует у бассейна, при этом она сидит на качелях, опустив ноги в воду. Благодаря ракурсу она сумела выставить свое тело в максимально выгодном свете: гладкая загорелая кожа, соблазнительная грудь, тонкая талия, пышные формы знаменитости тут же стали предметом обсуждения в сети.
Для отдыха она выбрала тесный купальник оливкового цвета, который едва в состоянии удержать ее пышную красоту. Дополнили пляжный образ простая укладка, легкий макияж с акцентом на чувственные губы, сережки и солнцезащитные очки.
Пользователи сети не могли сдержать свои эмоции, когда увидели соответствующее фото, поэтому оставили для девушки множество хвалебных коммментариев.
"Это потеря сознания!", "Какое красивое фото, вы выглядите просто шикарно🔥", "Wowow 😱, впечатляющее зрелище", "Из всех фоток это самое оригинальное..просто красива и все ..точка❤️", "ты очень классно выглядишь как всегда очень круто 💋".
Напомним, кружевное декольте еле выдержало: украинка с 13-м размером бюста показала свою гордость.
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером подразнила пышными формами в экстремальном декольте.
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста продемонстрировала свое декольте нараспашку.