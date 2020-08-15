Украинка с 13-м размером груди показала соблазнительный наряд, позируя у бассейна

Как сообщает Politeka.net, Мила Кузнецова известность получила благодаря пышному бюсту - 13 размера. Причем, это натуральная грудь, а не накачанная силиконом. Украинский зритель помнит Милу по проекту Модель XL. На шоу она заявляла, что мечтает реализовать себя в модельной сфере. У девушки много фотосессий в нижнем белье, а вот экспериментировать с ню-фотографиями она не решается.

Несколько часов назад она показала очередное яркое фото на своей странице в Instagram (чтобы увидеть фото прокрутите новость до конца).

Девушка позирует у бассейна, при этом она сидит на качелях, опустив ноги в воду. Благодаря ракурсу она сумела выставить свое тело в максимально выгодном свете: гладкая загорелая кожа, соблазнительная грудь, тонкая талия, пышные формы знаменитости тут же стали предметом обсуждения в сети.

Для отдыха она выбрала тесный купальник оливкового цвета, который едва в состоянии удержать ее пышную красоту. Дополнили пляжный образ простая укладка, легкий макияж с акцентом на чувственные губы, сережки и солнцезащитные очки.

Пользователи сети не могли сдержать свои эмоции, когда увидели соответствующее фото, поэтому оставили для девушки множество хвалебных коммментариев.

"Это потеря сознания!", "Какое красивое фото, вы выглядите просто шикарно🔥", "Wowow 😱, впечатляющее зрелище", "Из всех фоток это самое оригинальное..просто красива и все ..точка❤️", "ты очень классно выглядишь как всегда очень круто 💋".

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