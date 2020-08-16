Известная украинская модель Мила Кузнецова похвасталась фигурой на радость фанатов

На фото красотка была в красном купальнике. Звезда дополнила образ каблуками и позировала у деревянного заграждения. Мила без смущения показывала пышный бюст 13 размера, который еле вместился в купальник. Волосы Кузнецова оставила распущенными, а сама отвернулась от объектива камеры. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на красавицу в социальных сетях.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комплименты:

"Красотка что тут скажешь", "Вы красотка, купальник огонь", "Хороший розіграш хороших людей", "Очень надеюсь выиграть", "Это просто нереально", "Милочка ты неотразимая !!! Я представляю как чувствуют себя мужчины глядя на тебя, если я женщина в возрасте не могу оторвать глаз . Купальник вообщем класс, как он тебе идёт", "Кукла барби".

Мы писали, что украинка с 13-м размером груди показала соблазнительный наряд, позируя у бассейна.

Девушка позирует у бассейна, при этом она сидит на качелях, опустив ноги в воду. Благодаря ракурсу она сумела выставить свое тело в идеально выгодном свете: гладкая загорелая кожа, пышная грудь, идеальная талия, пышные формы красотки тут же стали темойй разговоров в Интернете.

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