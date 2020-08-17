Известная модель Мила Кузнецова, которую признали украинкой с самой большой натуральной грудью, удивила неожиданным местом для отдыха

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала ролик, на котором бегала по полю с капустой. Красотка игриво бежала среди грядок, отрывала капустные листы и кушала их. Модель была одета в велосипедки, которые подчеркнули ее округлый бедра. Сверху она надела топ, который плотно сжал ее необъятную грудь. Также Кузнецова набросила кофту, которую завязала на талии, чтобы сделать дополнительный акцент на грудь.

«Пора, наверное, остановиться с капусткой-то...», - игриво подписала видео модель.

За полдня ее видео посмотрели почти 13 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов. При этом половина была на иностранном языке. Известно, что у Милы много поклонников-иностранцев.

«Да в принципе...дело вкуса», «Насмешили, побольше ещё можете кушать», «Очень интересно, пошла и я затарюсь капустой», «Да, да! Пора», «Белла, чао) что красавица, то красавица», «Красивое видео, вау выглядишь красиво милая», «Я не знаю, что с этим делать», «Мне бы очень понравился бы твой борщ», «Ой, так вот в чем секрет ваших шикарных форм», - пишут пользователи сети.

Позже Мила ответила на шутки и вопросы поклонников.

"Мне просто часто этот вопрос задают))) я люблю шутить с капустой типа выросла в капустном поле", - пишет девушка.

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