Відома співачка Ольга Серябкіна, екс-солістка групи "Серебро", показала себе в незвичайному образі, похвалившись веселкою
На фото красуня позувала в купальнику тілесного кольору з чорними візерунками. Ольга спокусливо вигнулася, влаштувавшись зручніше на траві. Серябкіна одну руку підняла вгору, а волосся зібрала в хвіст. Образ вийшов досить гарячим і навіть ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Десь під веселкою", - підписано фото Серябкіної.
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Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Путін: не зрозумів", " Боже мій. Яка ж красива!", "Яка краса", "Боже, ну що за Краса", "Вау, ну і сік", "не соромно)", " Олюня на дачці - крайні літа днинки!", "Не не не, Веселка заборонене слово)", "любов з першого погляду", "Оль, підпис до фотки звичайно", "О так, дитинко", "Привіт Серябкіна. Ти просто гармата!!!!!!", "Схоже на мій сад".
Ми повідомляли, що відома співачка Ольга Серябкіна показала себе і розповіла про реліз.
На фото красуня позує в коротенькій сукні, яка навіть не прикрила стегна зірки. Дівчина сиділа на задньому сидінні автомобіля і дивилася в об'єктив камери.
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