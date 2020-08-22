Известная певица Ольга Серябкина, экс-солистка группы "Серебро", показала себя в необычном образе, похваставшись радугой

На фото красотка позировала в купальнике телесного цвета с черными узорами. Ольга соблазнительно выгнулась, устроившись поудобней на траве. Серябкина одну руку подняла вверх, а волосы собрала в хвост. Образ получился довольно горячим и даже нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Где-то под радугой", - подписано фото Серябкиной.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Путин: не понял", "Боже мой. Какая же красивая!", "Какая красота", "Боже, ну что за красота", "Вау, ну и сок", "Не стыдно )", "Олюня на дачке- крайние лета денечки!", "Не не не , радуга запрещенное слово)", "Любовь с первого взгляда", "Оль, подпись к фотке конечно", "О да, детка", "Привет Серябкина. Ты просто пушка!!!!!!", "Похоже на мой сад".

Мы сообщали, что популярная исполнительница Ольга Серябкина показала новый образ и рассказала о релизе.

На фото красотка позирует в коротеньком платье, которое даже не прикрыло бедра звезды. Девушка сидела на заднем сидении автомобиля и смотрела в объектив камеры.

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