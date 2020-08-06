Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", решила покорить поклонников новым образом в купальнике

Артистка нередко публикует жаркие фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На одном из новых кадров знаменитая россиянка заворожила формами на речном пляже.

Певица надела черный купальник, верх которого едва справлялся с тем, чтобы прикрыть грудь. Маленькие кусочки ткани на тонких бретельках растянулись на большой груди. Пышные прелести в столь откровенном лифчике выглядели, как можно соблазнительно.

Маленькая цепочка на шее привлекла еще больше внимание к верхней части тела красотки.

Темные плавки, хоть и были на высокой посадке, а все же не смогли скрыть рельефного живота звезды.

Ольга позировала в воде, раскинув ноги. Она сделала простую прическу и пристально посмотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

"Не стыдно", - подписала фото знаменитость.

Более чем за полчаса пост собрал свыше 40 тысяч лайков и много комментариев.

"А за что должно быть стыдно?", "Бомба, честно говоря", "Ольга, вы как всегда прекрасны😍😍😍🔥❤️", "Не только не стыдно, а гордость !🔥", "Невероятная 😍🔥", "Хорошенькая)))", "Роскошная🖤", "МОЯ ЛЮБОВЬ ❤️", "Как не стыдно то!!! Давно, должно быть, стыдно!! Когда новая песня , Ольга!!", "Огонь, Оля🔥 лучшая😍❤", "Ну вот скажите что может быть красивее и шедевральнее этого 😅", "А купальник откуда взяли ? ❤️😍👙", "любовь❤️", "Наконец фото для мальчиков👍😉", "такое тело грех скрывать 🔥", "Я тебя обожаю 😭😍 ты самая красивая девушка на планете", - написали пользователи сети.

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