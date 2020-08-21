Відома модель Олена Краснова, яка є дружиною онука легендарної Алли Пугачової Микити Преснякова, показала себе на відпочинку

На фото красуня позувала в помаранчевому купальнику з білим верхом. Олена без взуття крокувала по камінню серед гірської річки. Преснякова без сорому показувала засмагле тіло і фігуру. У моделі настільки ідеальні дані, що можна побачити навіть ребра, які прямо випирали. На другому кадрі Олена вже сиділа на обриві, спокусливо вигнувшись. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Архів", - підписала красуня фото.

Фанати поставили майже 900 лайків і написали коментарі:

"Акуратно", " Круто", "Перебір з худорбою"

Повідомлялося, що російська модель Олена Краснова побешкетувала в мереживному топі.

"Міні серія..." - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фотографіях Преснякова позує в мереживному боді, ефектно зігнувшись прямо у воді. На іншому знімку красуня позує все в тому ж боді, але вже задерши руки до верху на тлі неба.

Ми писали, що російська модель Олена Преснякова похвалилася красою під час відпочинку з коханим.

"Давно не було лавсторі❤️ просто щасливі ми на прогулянці в об'єктиві у коханої Насті Фед», - йдеться в повідомленні.

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