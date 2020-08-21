Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в нереально гарячому образі

На фото красуня позувала в топі і кросівках. Сьюзі не одягла штани, тому можна побачити трусики між ніг. Кортес спокусливо лягла в прозору гойдалку і задерла ноги, не соромлячись показати найгарячіші місця. Волосся модель залишила розпущеним, а сама закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт, друзі", - підписала знімок зірка в соціальних мережах.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна", "спека, красуня", "це прекрасно", "шалено красива", "Солодке серце", "занадто чудово", "Фантастика", "я хочу на тебе дивитися вічно", " Дай бог здоров'я тобі. Завжди серце. Бережи себе, дитинко", "о, моя королева", "Прекрасно і чудово, ти просто чарівна", "Ох, якби я був Мессі".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес підкорила погляди на пружну гордість.

Модель постала в ліфчику і трусиках рожевого кольору з чорними акцентами, радуючи фанатів.

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