Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, показала фото из спальни

Красотка с завидной регулярностью публикует в своем Инстаграм откровенные снимки, чем привлекла уже 2,3 миллиона подписчиков, пишет Politeka.net.

Некоторое время назад красотка порадовала поклонников жарким фото со своей комнаты. Знаменитость предстала в соблазнительной позе на пушистом ковре. Она сфотографировала себя в зеркало, сидя спиной.

Красотка выставила назад свою пятую точку в бикини, которое, можно сказать, потерялось между ягодицами. Модель расставила ножки и выгнулась.

На Кортес можно заметить черный лифчик в горошек. Звезда распустила волосы и немного повернула голову, видимо, к телефону.

В комнате можно заметить большой плоский телевизор и диван со шкафом. Возможно, красотке стало скучно, поэтому она решила "пошалить" таким образом.

За семь часов пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети признались, что хотят не только поцеловать Сьюзи, но и потрогать ее, ведь фото вызывает у них дрожь от удовольствия. Красотка получила массу комплиментов своей внешности.

Напомним, Сьюзи Кортес предстала в лифчике и трусиках розового цвета с черными акцентами. Лямки лифчика натянулись на плечах, будто впиваясь в кожу.

Кортес откинула длинные волосы, чтобы лучше показать свою ровную "шелковую" спинку.

Звезда стояла в трусиках-бикини с кокетливым бантиком сзади.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес предстала без бюстгальтера, прикрыв грудь руками в полупрозрачных перчатках. Образ дополнила широкополая шляпа, которую модель натянула на половину лица.

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