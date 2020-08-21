Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в нереально горячем образе

На фото красотка позировала в топе и кроссовках. Сьюзи не надела штаны, поэтому можно увидеть трусики между ног. Кортес соблазнительно легла в прозрачную качелю и задрала ноги, не стесняясь показать самые горячие места. Волосы модель оставила распущенными, а сама закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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"Привет, друзья", - подписала снимок звезда в социальных сетях.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Жара, красавица", "Это прекрасно", "Безумно красивая", "Сладкое сердце", "Слишком замечательно", "Фантастика", "Я хочу на тебя смотреть вечно", "Дай бог здоровья тебе. Всегда сердце. Береги себя, детка", "О, моя королева", "Прекрасно и восхитительно, ты просто неотразима", "Ох, если бы я был Месси".

Сообщалось, что бразильская фитнес-модель Сьюзи Кортес удивила видами на упругую гордость.

Модель предстала в лифчике и трусиках розового цвета с черными акцентами, радуя фанатов.

Напомним, владелица самых красивых ягодиц пошалила в спальне в микро-трусах

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