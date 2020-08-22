Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в дуже гарячому ракурсі, розповівши про прохолоду

На фото Олена показала себе в чоній платті, сидячи на дивані за столиком. Красуня без сорому демонструвала пишні груди, а після цього задерла ногу, показуючи внутрішню частину стегна. Омович на кількох фото продемонструвала як своє вбрання, так і гордість - груди, яка прямо випирала з вбрання. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У сукні.Воно таке легке, і тканина така прохолодна до шкіри. У магазині так само є інші кольори", - написала Олена.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це прекрасно", " розтяжку на грудях не відретушувала на першій фотці ", "прекрасна принцеса", "Олена сандалі у самурая забрала?", "Ідеальна", "Красиво у вас в Києві)", "Олена як завжди чудово пробуджує інфантильне почуття прекрасного споглядання)", "розкішна", "Ох, скільки краси".

Ми писали, що відома київська модель Олена Омович засвітила свій неосяжний бюст у всій красі.

В Instagram зірки з'явилося фото і відео зі зйомок. Красуня опублікувала красиве фото в червоному мініатюрному купальнику і червоній сіточці, якою вона закрила плечі.

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