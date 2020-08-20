Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в различных образах

На фото Омович позировала в олимпийке и штанах, а образ дополнила топом. Он был настолько маленьким, что не вмещал пышную грудь красотки. На другом фото Омович уже стояла в босоножках и красном платье с приличным декольте. Образ Алена дополнила очками и сумочкой в руке. На еще одном кадре звезда расстегнула олимпийку и демонстрировала шестой размер во всей красе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Спорт вообще", "Красное платье", "Слушай будешь разводится позвони мне, у тебя в девичестве какая фамилия была?!", "Какие у Вас большие аппетитные", "Костюм это твоё", "пиджак не большой? надо снять".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович устроила интересную фотосессию.

Модель надела короткий облегающий топ, который отлично подчеркнул большую грудь. Огромные прелести модели выставились из-под черной ткани, придавая образу невероятной откровенности, радуя фанатов.

Напомним, украинская Кардашьян сверкнула самыми "вкусными" местами в микро-бикини

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