Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, устроила интересную фотосессию

Звезда Инстаграма опубликовала новые горячие фото в своем аккаунте, сообщает Politeka.net. Так, украинская Кардашьян позировала с мороженым на улице.

Модель надела короткий облегающий топ, который отлично подчеркнул большую грудь. Огромные прелести модели выставились из-под черной ткани, придавая образу невероятной откровенности.

Также Алена надела маленькую юбку, которая выделила ее тонкую талию и красивые бедра. Кожаная ткань юбочки смотрелась красиво на фото, благодаря фигуре звезды.

Ровные ножки звезда немного закинула, сидя на деревянном столе.

Алена распустила волосы и смотрела в камеру, при этом она ела мороженое. Видно, что красотка испачкалась в сладости и облизывала пальцы. Также можно заметить сливки вокруг рта звезды: "Грязная девчонка".

Снимки поразили смелостью и красотой, однако не собрали много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности.

Напомним, Алена Омович позировала в черном топике с глубоким декольте. Звезда не так давно сделала новую операцию по увеличению груди. Теперь красотка не устает хвастаться шестым размером. В черном топе, благодаря столь смелому декольте, формы смотрелись очень соблазнительно.

Однако стройная талия и плоский животик также и привлекают внимание, не хуже, чем большой бюст.

Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала у самого края бассейна, с удовольствием общаясь с дельфинами. При этом даже для такого занятия красотка умудрилась подобрать откровенный наряд. На ней белый костюм из коротких шортиков и топа с глубоким декольте.

Напомним, украинская Кардашьян перед зеркалом продемонстрировала сочный бюст в топе: ткань аж просвечивается

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян изогнулась и ошеломила пикантной позой в мини-бикини: "Малышка - огонь"

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян украсила свой шестой размер мини-бикини, кадры красоты: "Везде хороша!"