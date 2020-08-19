Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, едва не вывалила бюст
Звезда публикует снимки один откровеннее другого, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка, правда, решила поразить поклонников ярким образом в пиджаке.
Модель позировала у зеркала, делая селфи. При этом ее большие прелести едва ли не выпрыгивали из пиджака. Оказалось, модель "забыла" надеть под одежду что-либо.
Фото получилось очень соблазнительным, грудь "налилась" под красной тканью, будто пытаясь выпрыгнуть и выставиться во всей красе: "Просто кайф".
Красотка застегнула лишь одну пуговичку и придерживала края одежды.
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Звезда смотрела в телефон, приоткрыв губы. Глаза модели были подчеркнуты длинными стрелками и розоватыми тенями.
Завершили образ Алены различные стильные украшения.
Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь было обнародовано в сториз. Вполне вероятно, что красотку засыпали приятными сообщениями в личной переписке.
Напомним, Алена Омович надела короткий облегающий топ, который отлично подчеркнул большую грудь. Огромные прелести модели выставились из-под черной ткани, придавая образу невероятной откровенности.
Также Алена надела маленькую юбку, которая выделила ее тонкую талию и красивые бедра. Кожаная ткань юбочки смотрелась красиво на фото, благодаря фигуре звезды.
Ранее сообщалось, что Алена Омович опубликовала кадры, на которых позирует, лежа в кровати, а рядом с ней можно заметить красивую белую кошку с длинной шерстью.
«Две кисы», – отметила Алена в подписи.
При этом звезда лежала в белом топе и мини-шортах.
Напомним, украинская Кардашьян изогнулась и ошеломила пикантной позой в мини-бикини.
А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян украсила свой шестой размер мини-бикини, кадры красоты.
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян натянула на огромный бюст бикини на невидимых бретельках.