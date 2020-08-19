Популярная украинская модель Алена Омович сверкнула невероятной фигурой в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в тесном купальнике, который эффектно подчеркивает роскошные прелести знаменитости. Дополняла их красотка эффектной прической и очками. Модель никак не подписала их, однако ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного.

«Боже, куколка», «приз не нужен, хочу лишь сфотографироваться с тобой», «вот это бомбы! До чего же хороша. Хотелось бы к тебе», «красотка. Ноги просто огонь», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, еле вместила прелести в топ.

Звезда регулярно публикует в своем Инстаграм жаркие кадры. Фанаты в восторге от откровенных образов кумира и всегда оставляют ей массу приятных сообщений.

В этот раз модель позировала в черном топике с глубоким декольте. Алена не так давно сделала новую операцию по увеличению груди. Теперь красотка не устает хвастаться шестым размером. В черном топе, благодаря столь смелому декольте, формы смотрелись очень соблазнительно.

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