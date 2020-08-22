Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в очень горячем ракурсе, рассказав о прохладе

На фото Алена показала себя в черном платье, сидя на диване за столиком. Красотка без стыда демонстрировала пышную грудь, а после этого задрала ногу, показывая внутреннюю часть бедра. Омович на нескольких фото продемонстрировала как свой наряд, так и гордость - грудь, которая прямо выпирала из наряда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В платье.Оно такое легкое, и ткань такая прохладная к коже. В магазине так же есть другие цвета", - написала Алена.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это прекрасно", "растяжку на груди не отретушировала на первой фотке ", "прекрасная принцесса", "Алена сандали у самурая забрала?", "Идеальна", "Красиво у вас в Киеве )", "Алена как всегда превосходно пробуждает инфантильное чувство прекрасного созерцания )", "Роскошная", "Ох, сколько красоты".

Мы писали, что известная киевская модель Алена Омович засветила свой необъятный бюст во всей красе.

В Инстаграм звезды появилось фото и видео со съемок. Красотка опубликовала красивое фото в красном миниатюрном купальнике и красной сеточке, которой она закрыла плечи.

Напомним, украинская Кардашьян распахнула кофту, поразив шестым размером

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян едва вместила шестой размер в крохотный купальник

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян без белья засветила свой шестой размер в алом пиджаке



