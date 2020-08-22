Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе, висловивши готовність

На фото Кім позувала в леопардовому боді, яке підкреслило її апетитний горішок і обтягнув груди. Дівчина сиділа на краю, а волосся вирішила зібрати в хвіст. Модель закрила очі від задоволення, демонструючи свої ідеальні вигини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дорогий Всесвіт, я готова", - підписала фото Кім.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Така красуня"," я готовий за тебе"," ці губи"," заворожуюче"," Hermosa"," виглядаєш абсолютно приголомшливо"," ще одна сексуальна поза"," Бог з ним"," не думайте, що Всесвіт готова для вас"," я хочу", " Місяць знаходиться в знаку Терезів. Як ви думаєте, вона принесе зміни?", "Допінг стріляй, завжди зігріває"," ти знаєш, красиво, я теж готова", " ви так готові. Зелене світло", " ти карколомно виглядаєш в цьому комбінезоні, Кім. З голови до п'ят, все добре, дуже красиво. Пісковий годинник", "Oo la la!".

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На фото Кім позує в шкіряному топі і штанях. Красуня знімала себе зверху і демонструвала свій сміливий макіяж.

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