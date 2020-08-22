Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про свято

На фото красуня позувала напівпрозорому купальнику, стоячи в душі. Зірка залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Гюль взялася руками за трусики, що зробило фото максимально спекотним. На кадрах можна легко оцінити форми красуні, яка нічого не прикрила. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"День Хамама", - написала зірка під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі під публікацією:

"Гаряча фігура", "Gorgeousness", "пишність", "Ти виглядаєш приголомшливо", "красива жінка", "Привіт, сексуальна дівчина в бікіні", "шипляча дівчина в чорному", "чудова, ідеальна, чарівна Гюль", "лиха краса", "Вау, у тебе багаті і красиві ноги", "Боже мій, як ти прекрасна", "Боже мій, яка ти красива".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі блиснула розкішними формами в міні.

На фото красуня постала в розкішній сукні, яка підкреслила її видатні форми. Красуня зробила акцент на своїй апетитною грудей, яку потягнула щільною тканиною.

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