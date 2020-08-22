Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о празднике

На фото красотка позировала полупрозрачном купальнике, стоя в душе. Звезда оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Гюль взялась руками за трусики, что сделало фото максимально жарким. На кадрах можно легко оценить формы красотки, которая ничего не прикрыла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"День Хамама", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией:

"Горячая фигура", "Gorgeousness", "Великолепие", "Ты выглядишь потрясающе", "Красивая женщина", "Привет, сексуальная девушка в бикини", "Шипящая девушка в черном", "Чудесная, идеальная, очаровательная Гюль", "Лихая красота", "Вау, у тебя богаты и красивые ноги", "Боже мой, как ты прекрасна", "Боже мой, какая ты красивая".

Сообщалось, что турецкая модель Гюль Бахари сверкнула прекрасными обьемами в мини.

На фото красотка предстала в шикарном наряде, которое показало ее выдающиеся формы. Красотка решила сделать акцент на своей великолепной груди, которую утянула плотной тканью.

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