Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, примерила на себя образ куклы Барби

Модель очень часто экспериментирует с образами, примеряет стильные платья с нереально глубокими декольте и любит эпатировать появлениями на публике в прозрачных сеточках вместо юбок.

В этот раз знаменитость с пышными формами перевоплотилась в милую куклбу Барби. Девушка надела тесное латексное платье со шнуровкой под грудью и на бедрах. При этом также видно, что модель позировала совсем без белья из-за вида на ее кожу по бокам на талии.

«Друзья: Ты как младенец. Я: Что? Я вообще взрослая женщина (Бывает с истерикой на 2 минуты). Подожди, можешь качнуть меня как можно выше на качелях, пожалуйста ?🙇🏻‍♀️👼🏻😇,» - шутливо подписала новый пост Гюль.

Вот как отвечают пользователи:

«Какая куколка🐐🐐🐐», «Просто потрясающая малышка😍», «Самая горячая 🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Вау, красивая секс-бомба 💋❤», «Красиво ❤❤❤❤❤», «Просто прелестная женщина💕», «Кукла Барби», «😍 Ты просто моя безумная мечта 😍», «Вот так бы сразу👌👌😙👌😙», «WoW какая красота 😍», «Wawooooo 👁 люблю это платье !!!!! Отлично смотрится на тебе», «Удивительно 💖».

Отметим, мы также писали, что модель прославилась благодаря своей фигуре с пышными формами, загорелому телу и длинным локонам черного цвета. Выраздительная внешность знаменитости многим напоминает образ Ким Кардашьян, поэтому девушку постоянно сравнивают с популярной моделью.

Сама Гюль на это никак не реагирует, но от славы и популярности не отказывается. Модель любит хвастаться образами с ацентом на своих достоинствах, ведь такие размеры, как у нее, скрыть очень непросто. В этот раз в красной кофточке модель повеселилась, рассшнуровав ее и не надев под низ лифчик.

«О слава🍊🍊😋💋💯», «Девушка просто очень аппетитная🤩😏💗💗», «bir insanın böyle bir sevgilisi olsun başka bişeysi olmasada olur🥀», "Удивительная картинка, это просто предел🔥», «Одно восхищение😍😍», «Это фотошоп как вы не понимаете», «Люблю твою кофту, такую ​​открытую 👁», «красиво !!!!», «Я люблю твои глаза», «роскошная женщина», «сколько соблазнения», - пишут фанаты.

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