Російський співак Філіп Кіркоров похвалився екстремальними розвагами

Як передає Politeka.net, нове відео з відпочинку в Греції Король російської естради опублікував у себе в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

"П'ятниця - вона така... Непередбачувана, небезпечна, шалена і завжди на куражі!🔥 Проведіть п'ятницю також нестримно! І буде вам щастя!» ,- написав артист.

Опублікований ролик демонструє, як Кіркоров катається на флайборді. Не все у нього виходить, ймовірно, артист тільки пробує цей вид спорту. Але все ж йому вдалося навіть якийсь час встояти над водою, хоча падінь було і більше.

Кадри Нестримних розваг співака повеселили мережу. Особлива увага дісталося його обтягуючим плавкам.

"Труси залікові 😂 😂 😂", "бомба 😍 😍 😍 Філіп, здивували так здивували 👌 🤩 справжній відпочинок і ура всім вашим сміливим експериментам 🔥 🔥 🔥 що ж буде далі», «Філіп як завжди на зльоті», "смішний такий..🔥🔥🔥", "Браво!!!! Ви молодець!!!! Так тримати!!!» ,- пишуть в коментарях, відзначаючи, що для першого разу артист тримався досить непогано.

Відреагував на розваги Кіркорова і хлопець Ольги Бузової блогер Дава. "Я на ній так само навчався. Згодом звикнеш", - написав він.

Не змогла пройти повз і Наталя Могилевська.

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