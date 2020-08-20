Популярная украинская исполнительница Ани Лорак пошалила на камеру в мокром купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Впервые в жизни встала на доску! 🌊 Так круто! Непередаваемые эмоции и адреналин! 😍 А самое главное - победа над собой», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Лорак показала, как умеет плавать на серфинге. Следом за ней «на доску» стала ее дочь София. Также певица уточнила, что на камеру в этот момент их снимал российский певец Филипп Киркоров.

«Сразу видно, что есть чувство стиля», «Клааасс) даже через видео дух захватывает», «самые крутые», «Какая вы загорелая! Словно шоколадка», «Боже, какие молодцы😍 А я все не решусь», «какие вы молодцы», «Ого, Каролина, мне аж страшно стало за вас! Волны, ветер, такая скорость.. главное, что вы получили от этого хорошие эмоции!», «боже, какая пара! Хорошо вам отдохнуть, Каролиночка!», - пишут поклонники Лорак.

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Напомним, что Лорак растрогала кадрами с любимым человеком после громкого развода: «Завораживает».

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