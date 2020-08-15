Известный певец Филипп Киркоров удивил поклонников новым образом

Как сообщает Politeka.net, свежее фото исполнитель опубликовал у себя в Инстаграм.

Киркоров, который на днях выпустил новый клип с парнем Ольги Бузовой, блогером Давой, не перестает молодиться. 53-летний певец пытается идти в ногу со временем, поэтому подбирает себе молодежную одежду и осваивает новые стили в музыке.

На этот раз Киркоров предстал перед фанатами в шортах, белых кроссовках и синей спортивной кофте. На голове у него красовались косы, которые он сделал для клипа. Артист держал в руках синий рюкзак и широко улыбался. Судя по подписи к посту, он куда-то уезжал.

«И снова в путь…On my way...», - подписал снимок артист.

За час пост певца собрал почти 30 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Невероятно красивый», «Счастливого пути, Филипп», «Филип Бедросович, фантастично выглядите! Браво артист!!! Просто великолепно!», «Наконец то нормальный пацанский образ», «Как будто 20 лет», «Ты шикарен цвет настроения синий», «Моргенштерн - 2.0», «В детство впал, но ладно иногда полезно», - пишут пользователи сети.

Не сдержала эмоций певица Ольга Бузова, которая подписала фото одним словом «Король». Правда, артистке тут же ответили, намекнув на то, что пора переживать за парня.

«Гляди уведёт у тебя Даву. Даве часики то надо отрабатывать», - пишут люди.

Напомним, что Киркоров страстно прижался к цветущей Ротару, сеть кипит: «На Пугачевой уже был женат, теперь...».

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