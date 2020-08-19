Российский исполнитель Филипп Киркоров отличился очередной выходкой и нарвался на критику

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артиста появилось видео, приуроченное его новому клипу. Филипп сел в гоночную машину, на которой с ветерком прокатился. Поп-король решил продемонстрировать фанатам все свои эмоции. Он кричал и выпучивал глаза от страха. За рулем автомобиля был накаченный красавчик.

«Утро начинаем жарко! Неделя = 5 миллионов просмотров клипа #Ролекс. И это мы только взлетаем. Пристегните ремни», - написал Киркоров.

Стоит отметить, что не все поклонники оценили видео Киркорова. Некоторые не поняли, почему он так сильно кричал и не вел себя, как мужчина. Кроме этого, подписчики отметили, что клип набрал очень много дизлайков. Это говорит о том, что он не понравился многим людям. Но нашлись и те, кому песня пришлась по вкусу.

«Да... дизлайков конечно не мало», «Чудо», «Филипп зажигает», «Круто очень я с этой песней на колонке по всему городу езжу)», «Филлип бомба, офигенный образ», «теперь Филя - король хайпа», «Штаны не замочил?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что клип, набравший 5 млн просмотров, Киркоров записал вместе с парнем Ольги Бузовой Давой. Он вызвал бурную реакцию среди фанатов звезд.

Напомним, что Киркоров сразил Бузову новой выходкой по-богатому, видео: "Это просто...".

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