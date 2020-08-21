Российский певец Филипп Киркоров похвастался экстремальными развлечениями

Как передает Politeka.net, новое видео с отдыха в Греции Король российской эстрады опубликовал у себя в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Пятница - она такая... Непредсказуемая, опасная, шальная и всегда на кураже!🔥 Проведите пятницу также безудержно! И будет вам счастье!», - написал артист.

Опубликованный ролик демонстрирует, как Киркоров катается на флайборде. Не все у него получается, вероятно, артист только пробует этот вид спорта. Но все же ему удалось даже какое-то время устоять над водой, хотя падений было и больше.

Кадры безудержных развлечений певца повеселили Сеть. Особое внимание досталось его обтягивающим плавкам.

«Трусишки зачетные 😂😂😂», «Бомба 😍😍😍 Филипп, удивили так удивили 👌 🤩Настоящий отдых и ура всем Вашим смелым экспериментам 🔥🔥🔥 Что же будет дальше», «Филип как всегда на взлёте», «Смешной такой..🔥🔥🔥», «Браво!!!! Вы молодец!!!! Так держать!!!», - пишут в комментариях, отмечая, что для первого раза артист держался довольно неплохо.

Отреагировал на развлечения Киркорова и парень Ольги Бузовой блогер Дава. "Я на ней также учился. Со временем привыкнешь", - написал он.

Не смогла пройти мимо и Наталья Могилевская.

Напомним, раскрепощенная Ани Лорак пошалила в мокром купальнике перед Киркоровым: «Боже, какая пара!»

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