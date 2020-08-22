Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе в гарячому образі на радість фанатів

На кадрах Кассандра показала себе в дуже маленькому бікіні, показуючи своє тіло. Зірка залишила волосся розпущеним, демонструючи пишні груди і зону бікіні, яка залишилася майже не прикритою. Після цього модель розгорнулася п'ятою точкою, демонструючи ідеальний "горішок". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик більше 5 тисяч разів і написали коментарі:

"Ой, ти така красива", " ти така красива і гаряча. Поцілунки"," Beauty queen"," Королева краси, вид сексуальний"," відмінне бікіні", "ти красива і гаряча"," приголомшливо, мила спокусниця"," ти чарівно красива, на світі найдорожча", " у кого-то є щось інше?", "Ти приголомшлива красуня, ти приголомшливо добре виглядаєш", "ти чудова, сексуальна і гаряча красуня, ти просто ідеально красива".

Ми писали, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала всю свою красу на пляжі.

Так, в сторіз моделі з'явилося фото, де вона позує в червоному мікро-бікіні, яке ледь прикриває апетитні форми красуні.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" покрутила ідеальними стегнами в золотому бікіні

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