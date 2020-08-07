Известная модель Кассандра Сьенега из «Playboy» показала себя в необычном ракурсе

На фото красотка была в нижнем белье, сидя на кровати. Пышную грудь практически не закрыл бюстгальтер, а волосы Кассандра решила оставить распущенными. Звезда соблазнительно села на постель, демонстрируя свое тело. На еще одном кадре модель уже развернулась спиной и можно даже подумать, что красотка без белья, так как за пышным "орешком" его почти не видно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку.

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I’m done photoshopping all scars & stretch marks in 2020. 👏🏼 @amiclubwear @makeupbyadrianam *To see all my content too hot for IG , click my link in bio*

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"Я закончила фотосъемку всех шрамов и растяжек в 2020 году", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Слишком много для жизни", "Вы красивы и удивительно выглядите. Вы очень осексуальны, несмотря на шрамы и растяжки", "Люблю свет на вашем лице", "Абсолютно великолепна", "Ты выглядишь так здорово", "Ты горячая дорогая, я действительно люблю тебя, прекрасная детка", "Beautiful baby", "Ты выглядишь потрясающе: сексуально и безмолвно".

Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) похвасталась прелестями без белья.

Кассандра предстала в спортивном топике и трусиках телесного цвета. Верх обтянул большую грудь знаменитости. По отчетливым признакам было видно, что модель не надела белья. Формы выпирали из топа и выглядели очень соблазнительно. 

Напомним, раскрепощенная Кассандра Сьенега из "Playboy" остудила себя прямо на улице

Также Politeka писала, что бесстыжая Кассандра Сьенега из «Playboy» показательно приспустила бикини

А еще Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из «Playboy» еле уместила свои "дыньки" в узком топе