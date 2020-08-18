Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала свои горячие занятия спортом
Красотка продемонстрировала свою невероятную фигуру в крохотном бикини, пишет Politeka.net. Модель позировала во дворе дома в золотом купальнике, который едва ли что-то прикрывал. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Горячая брюнетка натянула на большую грудь крохотный лифчик с лоскутками ткани, напоминающими звездочки.
Маленький лифчик сидел на груди, немного прижав ее. При этом видно, как прелестям тесно и они немного вывалились из-под "звездочек".
Крохотные трусики держались на бедрах на прозрачных лямках. При этом кусочек треугольной ткани сжался на интимном месте.
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Завершил образ Кассандры цветной козырек на голове, которым она прикрыла лицо.
Идеальное тело модели блестело от лосьона.
Сьенега стояла перед камерой и крутила обруч.
"С гребанным днем рождения меня", - подписала кадры модель.
За шесть часов пост собрал более 4000 просмотров и много комментариев.
Кадры произвели фурор среди подписчиков. Люди поздравляли звезду с праздником, а также восхищались ее фигурой.
Напомним, Кассандра Сьенега позировала перед камерой, записывая видео. Маленький лифчик на черных бретельках натянулся и приподнял пышную грудь.
Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега поместила свои прелести в смелый наряд, который практически ничего не скрыл. Через ткань просматривались все самые сладкие места модели.
Напомним также, что Кассандра Сьенега позировала в маленьком фиолетовом купальнике с зелеными лямками. Видно, что большой бюст знаменитости будто влажный, вероятно, от лосьона для загара.
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Как сообщала Politeka, заводная Кассандра Сьенега из «Playboy» в бесстыжем бикини покрутилась перед камерой: "Шалунишка"
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