Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала свои горячие занятия спортом

Красотка продемонстрировала свою невероятную фигуру в крохотном бикини, пишет Politeka.net. Модель позировала во дворе дома в золотом купальнике, который едва ли что-то прикрывал. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Горячая брюнетка натянула на большую грудь крохотный лифчик с лоскутками ткани, напоминающими звездочки.

Маленький лифчик сидел на груди, немного прижав ее. При этом видно, как прелестям тесно и они немного вывалились из-под "звездочек".

Крохотные трусики держались на бедрах на прозрачных лямках. При этом кусочек треугольной ткани сжался на интимном месте.

Завершил образ Кассандры цветной козырек на голове, которым она прикрыла лицо.

Идеальное тело модели блестело от лосьона.

Сьенега стояла перед камерой и крутила обруч.

"С гребанным днем рождения меня", - подписала кадры модель.

За шесть часов пост собрал более 4000 просмотров и много комментариев.

Кадры произвели фурор среди подписчиков. Люди поздравляли звезду с праздником, а также восхищались ее фигурой.

Напомним, Кассандра Сьенега позировала перед камерой, записывая видео. Маленький лифчик на черных бретельках натянулся и приподнял пышную грудь.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега поместила свои прелести в смелый наряд, который практически ничего не скрыл. Через ткань просматривались все самые сладкие места модели.

Напомним также, что Кассандра Сьенега позировала в маленьком фиолетовом купальнике с зелеными лямками. Видно, что большой бюст знаменитости будто влажный, вероятно, от лосьона для загара.

Напомним, что горячая Кассандра Сьенега из «Playboy» в мокрой маечке заставила мужчин поволноваться: "Похоже, жаркий день"

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