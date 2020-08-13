Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) обожгла красотой в малюсеньком бикини

Брюнетка постоянно публикует фото и видео в Инстаграм, на которых предстает в откровенном виде, пишет Politeka.net. В этот раз модель соблазнила видами в крохотном бикини голубого цвета. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Модель позировала перед камерой, записывая видео. Маленький лифчик на черных бретельках натянулся и приподнял пышную грудь. При этом одна часть бюста выставилась из-под купальника, поэтому казалось, что он слишком мал.

Модель поиграла с прелестями на камеру. Она немного оттянула лифчик, а также показала язык.

Крохотные плавки-бикини прикрывали лишь самое интимное. "Шалунишка" натянула их повыше, а позже немного повернулась к камере и показала ягодицы.

Завершили образ различные украшения.

За четыре часа кадры собрали более 15 тысяч просмотров и много комментариев.

Звезду называли великолепной, а ее игривое настроение вызывало только улыбку.

Напомним, Кассандра Сьенега позировала в нижнем белье, сидя на кровати. Пышную грудь практически не закрыл бюстгальтер, а волосы звезда решила оставить распущенными.

Модель соблазнительно села на постель, демонстрируя свое тело. На еще одном кадре она уже развернулась спиной, показав аппетитные "булочки".

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала на улице под летним душем. Красотка стояла спиной к камере, выставив упругие ягодицы и ровную спинку.

Модель открыла воду и полила себя из шланга, тем самым будто остужая свой "пыл".

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